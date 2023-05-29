القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية البنجلاديشية بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية البرماوية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) وأقراصاً خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.