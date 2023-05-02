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قام بحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي

القتل تعزيزًا بحق إرهابي تعمد قتل رجال الأمن وتستر على مطلوبين

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ صباحاً
القتل تعزيزًا بحق إرهابي تعمد قتل رجال الأمن وتستر على مطلوبين
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المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم ، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / منهال بن عبدالله آل ربح – سعودي الجنسية – على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له، وتستره على عدد من المطلوبين أمنيًا وعدم الإبلاغ عنهم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

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وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني / منهال بن عبدالله آل ربح اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 / 10 / 1444هـ الموافق 2 / 5 / 2023م بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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