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القتل حدًّا لـ مواطن قتل طفلًا خنقًا في جازان

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٣ مساءً
القتل حدًّا لـ مواطن قتل طفلًا خنقًا في جازان
المواطن - واس

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بأحد الجناة بمنطقة جازان، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ((إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ)).

جريمة بشعة

أقدم / خالد بن حافظ بن علي صديق – سعودي الجنسية – على قتل الطفل / أصيل بن أسعد بن محمد جعر – سعودي الجنسية – وذلك بإركابه في سيارته وإيهامه بإيصاله إلى منزلهم مستغلاً علاقته بأسرته ثم التوقف بأرض فضاء وخنقه بيده مما أدى إلى وفاته.

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وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما أقدم عليه المذكور كان على وجه الحيلة والخديعة وعلى وجه يأمن معه المجني عليه من غائلة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

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تنفيذ الحكم

وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني / خالد بن حافظ بن علي صديق – سعودي الجنسية -، يوم الأحد بتاريخ 8 / 11 / 1444هـ الموافق 28 / 5 / 2023م بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.

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