القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9 أشهر

تحدث مدير مشروع مهمة رواد الفضاء، إبراهيم الكثيري، عن طبيعة البرنامج التدريبي المكثف الذي حصل عليه الرائدان السعوديان علي القرني وريانة برناوي قبل انطلاق رحلتهما إلى محطة الفضاء الدولية.

برنامج تدريبي

وأشار الكثيري، في تصريحات تلفزيونية لقناة العربية، إلى أن رائدي الفضاء السعوديين علي القرني وريانة برناوي، خضعا لبرنامج تدريبي مدته تسعة أشهر.

واسترسل مدير المشروع، أن التدريبات كانت نوعية للتركيز على أداء المركبة والوصول إلى المحطة الدولية، فيما ركزت بعض التدريبات على السمات الشخصية والطوارئ؛ لضمان الجاهزية حال وجود أي حالة طوارئ.

ما طبيعة البرنامج التدريبي المكثف الذي حصل عليه برناوي والقرني قبل بدء الرحلة؟.. مدير مشروع مهمة رواد الفضاء إبراهيم الكثيري يكشف التفاصيل لــ #العربية #نحو_الفضاء pic.twitter.com/2vszbwgeF1 — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 22, 2023

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أعلنت اكتمال الاستعدادات النهائية لرائدي الفضاء السعوديين ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء.

من المعروف أن هذه الرحلة الفضائية التاريخية تؤكد التزام المملكة بدعم جهود استكشاف الفضاء، وتشجيع البحوث العملية في هذا المجال، وتعزيز دور أبناء الوطن في برامج الفضاء ومجالاته من العلوم والتقنية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز دورها في قطاع الفضاء وتقنياته.