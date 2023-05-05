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سيحدث اليوم خسوف شبه ظلي

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٩ صباحاً
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
المواطن - فريق التحرير

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وثقت لقطات مصورة، جمال القمر حيث ظهر بحلته الباهية يزين سماء تبوك.

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كما تداول مواطنون لقطات للقمر وهو يزين سماء المملكة الليلة.

خسوف جزئي

وفي وقت سابق من أمس الخميس ذكر مركز الفلك الدولي أنه من المقرر، أن تشهد السماء بمشيئة الله مساء الجمعة، خسوفًا شبه ظل جزئيًّا للقمر، وسيكون الخسوف مشاهدًا من أستراليا وآسيا وإفريقيا وأجزاء من أوروبا، حيث يبدأ الخسوف في الساعة 03:14 مساء بتوقيت جرينتش (07:14 مساء بتوقيت الإمارات)، ويصل الذروة في الساعة 05:23 مساء بتوقيت جرينتش (09:23 مساء بتوقيت الإمارات)، وينتهي في الساعة 07:32 مساء بتوقيت جرينتش (11:32 مساء بتوقيت الإمارات)، وسيخسف من القمر ما نسبته 97% من قرصه. وحيث إن هذا الخسوف من نوع شبه الظل، فهو غير ملاحظ بشكل عام إلا لمن يدقق النظر، حيث سيلاحظ الراصد اختلافًا بسيطًا على إضاءة القمر خلال فترة تمتد إلى حوالي نصف ساعة قبل وبعد الذروة، وفق ما أعلن مركز الفلك الدولي.

وخسوف شبه الظل يختلف عن الخسوف العادي من حيث هيئة القمر ولمعانه وقت الخسوف، فعند خسوف شبه الظل، فإن القمر لا يدخل في ظل الأرض الكامل، بل يدخل في منطقة تسمى شبه الظل، وفي هذه المنطقة فإن جزءًا من أشعة الشمس لا يصل إلى القمر ويبقى جزء آخر من أشعة الشمس واصلًا إلى القمر، وبالتالي فإن القمر لا يختفي تمامًا وقت الخسوف، بل تقل إضاءته فقط، وحيث إن 97% من قرص القمر سيدخل في منطقة شبه الظل في هذا الخسوف، فإن بعض أجزاء القمر ستكون قريبة من منطقة ظل الأرض، وهذا الجزء من قرص القمر سيكون أعتم من غيره، وبالتالي فإن القمر وقت ذروة الخسوف سيكون على هيئة قرص جزء منه لا يبدو عليه الخسوف، في حين أن قسمًا آخر سيكون أعتم ويبدو عليه الخسوف بشكل بسيط.

 

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