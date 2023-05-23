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سيتم مشاهدتهما بالعين المجردة

القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢١ مساءً
القمر يقترن بكوكب الجمال الليلة
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الراصدون للسماء في الوطن العربي الليلة لبداية رحلة القمر الشهرية قرب الكواكب الساطعة، ومن المقرر أن يلتقي الهلال مساء اليوم مع كوكب الزهرة المعروف بـ”كوكب الجمال” في حالة اقتران وسيفصل بينهما درجتان وبالقرب منهما ظاهريًا كاستور وبولكس ألمع نجوم كوكبة التوأمان.

وحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية بجدة، أن هذه الأجسام ستنتظم جميعًا في مثلث سماوي في منظر أجمل من الليلة الماضية ومشاهد بالعين المجردة.

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توهج القمر والزهرة

وأوضحت فلكية جدة أن هلال القمر والزهرة سوف يظهران معًا بعد غروب الشمس بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل فهما في الترتيب الثاني والثالث ألمع الأجسام السماوية على التوالي بعد الشمس، ويمكن رؤية توهج خافت يضيء الجزء غير المضاء من قرص القمر – وهو نتيجة لانعكاس ضوء الشمس عن الأرض.

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وتابعت أنه عند رصد كوكب الزهرة عبر التلسكوب فإن قرصه سيكون مضاءً بنسبة 56 بالمائة بنور الشمس في الوقت الحالي.

ولفتت إلى أن المسافة الظاهرية بين القمر والزهرة كبيرة بحيث لا يمكن رؤيتهما معًا في مجال رؤية التلسكوب ولكن يمكن ذلك عبر المناظير.

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