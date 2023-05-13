القنصلية السعودية بإسطنبول تنصح مواطنيها بالابتعاد عن التجمعات

دعت القنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين المتواجدين على الأراضي التركية إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر.

رسالة من القنصلية السعودية

وقالت القنصلية، في تغريدة عبر حسابها في تويتر اليوم السبت: “ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول، وتتمنى لهم إقامة سعيدة، وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع”.

وتتجه الأنظار نحو الانتخابات الرئاسية والنيابية بتركيا والتي ستجرى غداً الأحد، وهي انتخابات مصيرية تشهدها البلاد.