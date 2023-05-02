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في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي

القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد تشيلسي

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
القنوات الناقلة لـ مباراة آرسنال ضد تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية، مباراة آرسنال ضد تشيلسي مساء اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

آرسنال ضد تشيلسي

وتنطلق مباراة آرسنال ضد تشيلسي في العاشرة من مساء اليوم بتوقيت المملكة، حيث تُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, SKY SPORTS MAIN EVENT UK, SUPER SPORT MAXIMO 1 , BEIN SPORTS CONNECT, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH.

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ويبحث آرسنال اليوم عن الفوز على تشيلسي من أجل استعادة صدارة الدوري الإنجليزي حيث في حال فوز آرسنال سيصبح رصيده 78 نقطة في المركز الأول وسيكون متصدرًا بفارق نقطتين عن نادي مانشستر سيتي.

أما تشيلسي فيعاني في الموسم الحالي، حيث يتواجد في المركز الـ12 برصيد 39 نقطة في جدول الترتيب.

وكان آرسنال خسر من مانشستر سيتي في الجولة الـ33 يوم الأربعاء الماضي برباعية لهدف، بينما خسر تشيلسي في الجولة الـ33 أمام فريق برينتفورد بثنائية دون رد.

تشيلسي ضد آرسنال - آرسنال ضد تشيلسي

نتائج الجولة الـ34

وبدأت مباريات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي، من يوم السبت الماضي، بفوز كريستال بالاس على وست هام يونايتد برباعية مقابل 3 أهداف، وفاز برايتون على وولفرهامبتون بسداسية دون رد، بينما فاز برينتفورد على نونتجهام فورست بثنائية لهدف.

وفي مباريات أول أمس الأحد، فاز مانشستر سيتي على فولهام بثنائية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدف دون رد، بينما فاز نيوكاسل يونايتد على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، وفاز بورنموث على ليدز يونايتد برباعية لهدف، أما ليفربول ففاز على توتنهام هوتسبير برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وبالأمس، تعادل ليستر سيتي مع فريق إيفرتون بهدفين لكل منهما.

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