القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة إشبيلية ضد الريال مساء السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتنطلق المباراة مساء السبت في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية.

إشبيلية ضد الريال

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SUPER SPORT HD 2 ALB , S SPORT 1 HD , LA LIGA TV BAR , ARENA SPORT 2 HD SERBIA.

وقبل المباراة يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، أما إشبيلية فيتواجد في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

وكان ريال مدريد فاز على رايو فاليكانو يوم الأربعاء الماضي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ36، بينما تعادل إشبيلية مع نادي إلتشي.