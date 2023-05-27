Icon

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الدوري الإسباني

القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٣ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة إشبيلية ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية مباراة إشبيلية ضد الريال مساء السبت، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتنطلق المباراة مساء السبت في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام المباراة على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل فريق إشبيلية.

قد يهمّك أيضاً
رقم مميز يُحفز النصر ضد الاتفاق

رقم مميز يُحفز النصر ضد الاتفاق

ريما بنت بندر: فخورة بإرسال أول سعودية للفضاء

ريما بنت بندر: فخورة بإرسال أول سعودية للفضاء

إشبيلية ضد الريال 

وتُنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 , SUPER SPORT HD 2 ALB , S SPORT 1 HD , LA LIGA TV BAR , ARENA SPORT 2 HD SERBIA.

قد يهمّك أيضاً
بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان

بايدن يزعم موت ابنه في حرب العراق رغم وفاته بالسرطان

الأمن العام يواصل ضرباته لبؤر المهربين والمروجين

الأمن العام يواصل ضرباته لبؤر المهربين والمروجين

وقبل المباراة يتواجد ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، أما إشبيلية فيتواجد في المركز العاشر برصيد 49 نقطة.

إشبيلية ضد الريال

وكان ريال مدريد فاز على رايو فاليكانو يوم الأربعاء الماضي بنتيجة هدفين لهدف في الجولة الـ36، بينما تعادل إشبيلية مع نادي إلتشي.

إشبيلية ضد الريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة