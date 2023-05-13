القنوات الناقلة لـ مباراة الوداد ضد صن داونز

يترقب عشاق كرة القدم الإفريقية مباراة الوداد البيضاوي المغربي ضد نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي الليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم موسم 2022/2023.

توقيت المباراة

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، كما تُنقل المباراة عبر قناتي الرياضية المغربية وقناة BEIN SPORTS HD 4.

وكان نادي الوداد تأهل لدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد إقصاء فريق سيمبا التنزاني من دور الثمانية، بينما تأهل فريق صن داونز على حساب نادي شباب بلوزداد الجزائري.

الوداد ضد صن داونز

وتُقام مباراة العودة عصر السبت المقبل في جنوب إفريقيا على ملعب ” لوفتوس فيرسفيلد”.

وسيواجه المتأهل من الفريقين، المتأهل من مباراة الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي هزم الترجي بثلاثية دون رد أمس في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، في مباراة أُقيمت على ملعب حمادي العقربي في تونس، حيث سجل لـ الأهلي كل من الجنوب إفريقي بيرسي تاو هدفين والمصري محمود عبد المنعم ” كهربا” هدفًا.

وبسبب الخسارة بثلاثية، فإن المدرب التونسي نبيل معلول قرر التقدم باستقالته من تدريب نادي الترجي قبل مباراة العودة التي تُقام يوم الجمعة القادمة في القاهرة.

وكان الوداد حقق آخر ألقابه في دوري أبطال إفريقيا في عام 2022 على حساب الأهلي المصري، بينما حقق فريق صن داونز لقبه الوحيد في عام 2016 على حساب نادي الزمالك المصري.