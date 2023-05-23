القنوات الناقلة لـ مباراة بلد الوليد ضد برشلونة

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يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مساء اليوم، مباراة بلد الوليد ضد برشلونة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا معقل فريق بلد الوليد، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , SUPER SPORT MAXIMO 1 , BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN SPORTS 1 FR, LA LIGA TV BAR.
وقبل المباراة، يتواجد برشلونة في المركز الأول برصيد 85 نقطة، أما بلد الوليد فيتواجد في المركز الـ18 برصيد 35 نقطة.
وكان بلد الوليد خسر في الجولة الـ35 ضد فريق قاديش بنتيجة هدفين دون رد، بينما خسر برشلونة أمام فريق ريال سوسيداد بهدفين لهدف في الجولة الـ35.
وتنطلق مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإسباني اليوم بإقامة 3 مباريات وهم ” سيلتا فيجو ضد جيرونا، ريال سوسيداد ضد ألميريا، بلد الوليد ضد برشلونة”.
وتستكمل المباريات غدًا الأربعاء بإقامة مباريات ” ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، فياريال ضد قاديش، إلتشي ضد إشبيلية، ريال بيتيس ضد خيتافي، إسبانيول ضد أتلتيكو مدريد”.
وتُختتم مباريات الجولة الـ36 بعد غدًا الخميس بإقامة مباراتي ” ريال مايوركا ضد فالنسيا، أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو”.