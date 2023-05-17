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تقام اليوم في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٧ صباحاً
القنوات الناقلة لـ مباراة مان سيتي ضد الريال
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة مان سيتي ضد الريال في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

وتنطلق مباراة مان سيتي ضد الريال مساء اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة حيث تقام على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي في إنجلترا، كما تنقل المباراة عبر قنوات BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, MATCH FOOTBALL 1, BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, RTS 1 SERBIA, BTV ACTION, BEIN 4K HDR, C MORE MAX HD FILM.

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ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز بأي فارق من الأهداف للصعود إلى نهائي دوري الأبطال، وهو نفس الأمر الذي يحتاجه نادي ريال مدريد.

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مباراة الذهاب لـ مان سيتي ضد الريال

وكان لقاء الذهاب الذي أُقيم مساء الثلاثاء الماضي، انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق، في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل الريال في مدينة مدريد الإسبانية.

وفي مباراة الذهاب، نجح البرازيلي فينسيوس جونيور في إحراز الهدف الأول لنادي الريال في الدقيقة الـ35 من تصويبة قوية وبعد تمريرة متقنة من الفرنسي كامافينجا.

وفي الشوط الثاني، نجح مان سيتي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الـ67.

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي والريال
دي بروين

يذكر أنه في مباراة الذهاب، جاء تشكيل الريال صاحب الأرض مكونًا من: “كورتوا، كارفخال، ألابا، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، رودريجو، روديجر”.

أما تشكيل نادي مانشستر سيتي فجاء مكونًا من: “إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، دياز، أكانجي، رودريجو، جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا، جريليش، هالاند”.

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