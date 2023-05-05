القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا

يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد مساء غدٍ لمواجهة نادي أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/ 2023.

الريال ضد أوساسونا

وتُقام مباراة الريال ضد أوساسونا غدًا في الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب لا “كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وتُنقل المباراة كذلك عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP, TVE LA 1 HD, MATCH FOOTBALL3, SHAHID VIP.

كيفية التأهل للنهائي

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.