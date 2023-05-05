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في نهائي كأس ملك إسبانيا

القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٨ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة الريال ضد أوساسونا
المواطن - فريق التحرير

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يستعد الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد مساء غدٍ لمواجهة نادي أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا موسم 2022/ 2023.

الريال ضد أوساسونا

وتُقام مباراة الريال ضد أوساسونا غدًا في الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب لا “كارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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وتُنقل المباراة كذلك عبر قنوات SSC1 HD , SHAHID VIP, TVE LA 1 HD, MATCH FOOTBALL3, SHAHID VIP.

الريال ضد أوساسونا - ريال مدريد وأوساسونا

كيفية التأهل للنهائي

وكان ريال مدريد صعد لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي، بينما صعد فريق أوساسونا على حساب فريق أتلتيك بيلباو بعد الفوز بنتيجة 2/ 1 في مجموع مباراتي دور نصف النهائي.

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