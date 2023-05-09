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في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد الإنتر

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد الإنتر
المواطن - فريق التحرير

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية، مباراة ميلان ضد الإنتر غدًا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان ضد الإنتر

وتقام مباراة ميلان ضد الإنتر مساء غد في العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب سان سيرو معقل الميلان كما تُنقل المباراة عبر قنوات BEIN 4K HDR, BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM, RMC SPORT 1, BT SPORT 1 HD, CLUB RTL.

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وسبق لـ ميلان أن لعب مع جاره مرتين في دوري أبطال أوروبا وكانت في موسم 2004/ 2005 في دور الثمانية، حيث فاز ميلان ذهابًا بثلاثية دون رد، وفي مباراة الإياب فاز ميلان بهدف دون رد.

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وفي الموسم الحالي بالدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان على ميلان في الجولة الـ21 بهدف دون رد، بينما في مباراة الجولة الخامسة بين الفريقين فاز ميلان بثلاثية مقابل هدفين.

إنتر ضد ميلان - إنتر ميلان وميلان

مشوار ميلان والإنتر

وكان ميلان صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق نابولي الإيطالي بنتيجة 2/ 1 من مجموع المباراتين، بينما صعد الإنتر على حساب بنفيكا البرتغالي بنتيجة 5/ 3 من مجموع المباراتين.

وسيواجه المتأهل من مباراة ميلان وجاره، المتأهل من مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يُقام 10 يونيو المقبل في مدينة إسطنبول التركية.

وسبق لنادي ميلان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في 7 مناسبات، بينما فاز نادي إنتر ميلان بدوري الأبطال في ثلاث مناسبات.

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