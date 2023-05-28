القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية

القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة إنفاق 900 مليون دولار على مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر حتى الآن
تفاعل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مع أسئلة الطلاب المشاركين في تجربة الطائرة الورقية من محطة الفضاء الدولية’، وكان من أبرزها كيف يأكلون ويشربون في الفضاء؟.
وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية”، قالت ريانة إن الطعام يصل إليهم كل فترة عبر شحنات إلى الفضاء ردًا على سؤال أحد الطلبة “هل يخلص الأكل في المحطة؟”
وأضاف علي القرني أن الأكل والشرب في الفضاء يختلف عنه في الأرض بفضل الجاذبية الصغرى، مشيرًا إلى وجود مغلفات يستخدمونها عبر المصاص لتناول المشروبات حيث تضاف مواد آمنة لمنع تطايره، منوهًا إلى أنه أحضر وزميلته ريانة للقهوة السعودية
وفيما يتعلق بالأكل، أوضح القرني أن الطعام الموجود بالمحطة حيث يوجد طعام مجفف يحتاج للمياه لتحضيرها، كما يوجد أكل جاهز آخر لا يحتاج سوى للتسخين بالإضافة للتمر الصقعي.
فيديو | الطالب فيصل الشهراني يسأل رائدي الفضاء "كيف تأكل في الفضاء؟"
رائد الفضاء #على_القرني: الأكل والشرب في الفضاء يختلف عنه في الأرض.. وقد أحضرنا معنا القهوة السعودية والتمر إلى المحطة#نحو_الفضاء #الإخبارية pic.twitter.com/KkOwzfjPx5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023
فيديو | الطالب محمد معوض يسأل رائدي الفضاء "هل يخلص الاكل في المحطة؟"
رائدة الفضاء #ريانة_برناوي: الأكل يصل إلينا كل فترة عبر شحنات إلى الفضاء#نحو_الفضاء #الإخبارية pic.twitter.com/OAsLUk8QW5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 28, 2023