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أحضرها القرني وريانة لتناولها خلال رحلتهم

القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ مساءً
القهوة السعودية حاضرة في رحلة الفضاء الدولية
المواطن - فريق التحرير

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تفاعل رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي مع أسئلة الطلاب المشاركين في تجربة الطائرة الورقية من محطة الفضاء الدولية’، وكان من أبرزها كيف يأكلون ويشربون في الفضاء؟.

وخلال فيديو وثقته “قناة الإخبارية”، قالت ريانة إن الطعام يصل إليهم كل فترة عبر شحنات إلى الفضاء ردًا على سؤال أحد الطلبة “هل يخلص الأكل في المحطة؟”

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وأضاف علي القرني أن الأكل والشرب في الفضاء يختلف عنه في الأرض بفضل الجاذبية الصغرى، مشيرًا إلى وجود مغلفات يستخدمونها عبر المصاص لتناول المشروبات حيث تضاف مواد آمنة لمنع تطايره، منوهًا إلى أنه أحضر وزميلته ريانة للقهوة السعودية

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وفيما يتعلق بالأكل، أوضح القرني أن الطعام الموجود بالمحطة حيث يوجد طعام مجفف يحتاج للمياه لتحضيرها، كما يوجد أكل جاهز آخر لا يحتاج سوى للتسخين بالإضافة للتمر الصقعي.

 

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