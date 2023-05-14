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بحضور قائد القوات البرية

اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية السعودية والأمريكية

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
اختتام تمرين الصداقة 2023 بين القوات البرية السعودية والأمريكية
المواطن - فريق التحرير

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اختتمت القوات البرية ونظيرتها الأمريكية، فعاليات تمرين “الصداقة 2023” بالمنطقة الشمالية الغربية.

ونشرت وزارة الدفاع، عدة صور على حسابها بموقع “تويتر”، توضح فيه مشاركة القوات البرية ونظيرتها الأمريكية، في ختام فعاليات تمرين “الصداقة 2023”.

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جاء ذلك بحضور قائد القوات البرية الفريق الركن فهد المطير، وقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك.

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