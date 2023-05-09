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نقل 530 شخصًا بينهم رعايا أجانب

القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٩ مساءً
القوات الجوية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان إلى المملكة
المواطن - واس

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نفذت القوات الجوية الملكية السعودية 6 رحلات إجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وذلك منذ بدء عمليات الإجلاء وحتى اليوم.

وبلغ عدد من جرى إجلاؤهم عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي نحو 530 شخصًا بينهم مواطنين سعوديين وآخرين ينتمون إلى 23 دولة هي: تايلاند، السويد، نيجيريا، مالي، إريتريا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، باكستان، جنوب أفريقيا، أستراليا، الصومال، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بنين، تشاد، الفلبين، كينيا، النرويج، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، والسودان.

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رحلات الإجلاء

وبلغت عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، 26 رحلة حملت على متنها 2889 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية.

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وغادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي 22 رحلة جوية أقلت على متنها 2558 شخصًا عبر الخطوط الباكستانية، والهندية، والتايلندية، والأثيوبية، والمغربية، والإيرانية، والموريتانية، والكورية الجنوبية، والليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة.

جهود إنسانية

وتأتي عمليات الإجلاء هذه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- واستمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم إلى أماكن آمنة.

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