القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين أنيو خوس 2023 باليونان

تواصل القوات الجوية السعودية مشاركتها في تمرين “أنيو خوس 2023″ في اليونان، حيث أنهت القوات المشاركة المرحلة الأولى من التمرين بمشاركة عدد من قوات الدول الصديقة والشقيقة.

فيديو | القوات الجوية تواصل مشاركتها في تمرين “أنيو خوس 2023" في اليونان#الإخبارية pic.twitter.com/VzGLCmt3i9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 1, 2023

ومن جانبه، أكد قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي الأمير الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، أن هذه المشاركة وما سبقها أبرزت قدرات وإمكانات القوات الجوية المادية والبشرية ومستوى جاهزية عملياتها.

مناورات اليونان

وفي وقت سابق، انطلقت في قاعدة “أندرا فيدا” الجوية في اليونان، مناورات تمرين “انيو خوس 2023″، بمشاركة القوات الجوية الملكية السعودية، وقوات عدد من الدول الشقيقة والصديقة؛ إذ تشارك القوات الجوية بستّ طائرات مقاتلة من طراز “ف 15 إس أي”.

وأكّد قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، المقدم الطيران الركن عصام بن محمد خواجي؛ أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى الجاهزية القتالية لدى القوات الجوية، ودعم العلاقة العملياتية بينها وبين نظيراتها في القوات المشاركة.