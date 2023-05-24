Icon

برنامج حفل زفاف ولي العهد الأردني ورجوة Icon جولة وكيل وزارة التعليم بمدارس عسير لبحث مستهدفات الرؤية Icon زعيم كوريا الشمالية ينحني لرجل في واقعة غير مسبوقة Icon القبض على مقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية Icon العربية تحصد 38 جائزة من بينها 5 ذهبية في مسابقة Telly Awards Icon إنجازات العدل خلال 7 سنوات: تطور تشريعي ورقمي ومؤسسي Icon بدء الميركاتو الصيفي بدوري روشن 1 يوليو Icon سقطة جديدة لبايدن بسبب عمر نانسي بيلوسي Icon القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة Icon أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو في 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
من بينها دول عربية على مدار السنوات العشر الماضية

القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف تقرير أن القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة، من بينها بلدان عربية شملتها عمليات بريطانية سرية منذ 2011 وفق تسريبات إعلامية استعرضت قائمة تدخل وحدات النخبة في أكثر من عقد.

عمليات سرية

وأوضح تقرير أن القوات الجوية الخاصة البريطانية انخرطت بعمليات سرية في 19 دولة على مدار السنوات العشر الماضية، من بينها نيجيريا والفلبين وروسيا، وكذلك سوريا وأوكرانيا، ومؤخرًا السودان.

قد يهمّك أيضاً
مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف

مصممة أزياء سعودية تكشف تفاصيل فستان رجوة آل سيف

هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية

هدوء حذر بالسودان بسبب الهدنة بعد المناشدات السعودية الأمريكية

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن وحدات النخبة العسكرية تعمل سرًا، بدون تأكيد علني من الوزراء لأنشطتهم، لكن جمعت المجموعة البحثية العمل على العنف المسلح، قائمة بأنشطتهم منذ عام 2011 بناء على تسريبات إعلامية.

قد يهمّك أيضاً
ريانة والقرني مصدر إلهام كبير للشباب والأطفال

ريانة والقرني مصدر إلهام كبير للشباب والأطفال

علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا

علي البليهي عن صورته الشهيرة مع ميسي: أخبرته بأنه لن يفوز علينا

مهام عالية الخطورة

وترسم صورة لأعضاء بالقوات الجوية الخاصة، وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يقومان بنشرها لإتمام مهام عالية الخطورة، عادة حيث لا تخوض المملكة المتحدة حربًا.

وكانت القوات الخاصة نشطة بشكل خاص في سوريا، حيث تفيد تقارير بدخولهم البلد من عام 2012 لمساعدات الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وورد أيضًا أنهم أرسلوا عام 2013 لتحديد الأهداف العسكرية مسبقا لحملة قصف انتهى المطاف بتصويت نواب البرلمان ضدها.

هوس السرية

وبحسب “الجارديان”، كان هناك هوس بالسرية لدرجة أنه عندما قتل أحد أفراد القوات الجوية الخاصة، مات تونرو، في سوريا عام 2018، وصف رسميًا بأنه أحد أفراد فوج مظلات.

وتبين لاحقًا أنه لم يقتل جراء عبوة ناسفة ولكن جراء انفجار عرضي لقنبلة يدوية كان يحملها زميله الأمريكي.

وأدرج خمسين فردا من القوات الخاصة البريطانية على قائمة الموجودين في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام في وثائق مسربة للبنتاغون، بالرغم من أن بريطانيا ليست طرفا رسميا في الصراع، لكن على النقيض، كانت الأعداد من الولايات المتحدة وفرنسا 14 و15، على التوالي. لكن لم يذكر الغرض على الإطلاق.

عمليات القوات البريطانية بتونس

وقال مؤلفو التقرير إن القائمة الواسعة لعمليات الانتشار جاءت على الرغم من غياب الرقابة. وبينما تنص الاتفاقية على أنه يتعين على أعضاء البرلمان التصويت للحرب، يمكن نشر القوات الخاصة دون موافقة مجلس العموم، ولا تخضع أفعالهم للتحقيق من قبل أي لجنة برلمانية.

وفي مرحلة ما، وتحديدًا بعد فترة قصير من مقتل 38 شخصًا، بينهم 30 بريطانيًا، على أيدي إرهابي بأحد الفنادق بتونس في يونيو/حزيران عام 2015، قيل إن القوات الجوية الخاصة حصلت على “تفويض مطلق” من قبل ديفيد كاميرون، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، لإلقاء القبض على “قادة الإرهاب” في الشرق الأوسط أو قتلهم.

عمليات قتل

وقال إيان أوفرتون المدير التنفيذي لمنظمة العمل على العنف المسلح، إن “عمليات النشر المكثفة للقوات الخاصة البريطانية في عدة دول على مدار العقد الماضي تثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والرقابة الديمقراطية. فغياب موافقة البرلمان والمراجعات بأثر رجعي لهذه المهمات أمر مقلق للغاية.”

وبدأ تحقيقًا عامًا، في مارس/آذار الماضي، بشأن الادعاءات القائلة بأن القوات الجوية الخاصة كانت مسؤولة عن عمليات قتل بإجراءات موجزة في عامي 2010 و2011، في غارات ليليلة عادة. وكان يتم فصل الرجال عن أسرهم، ويقال إنهم كانوا يقُتلون رمياً بالرصاص بعد أن يقولوا إنهم صنعوا سلاحاً.

السودان

وشاركت القوات الخاصة في إنقاذ عشرين دبلوماسيًا بريطانيًا وعائلاتهم من الخرطوم في أبريل/نيسان المنقضي بعد اندلاع القتال في السودان، وأجلتهم إلى مطار شمال العاصمة، عندما كانوا عرضة لخطر التعرض لهجوم.

وحينها، أشاد النائب المحافظ بن والاس، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، بالجهود العسكرية التي انطوت عليها العملية. ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع إن العملية شارك فيها أفراد من فوج المظلات ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، لكنها لم تذكر القوات الخاصة.

نيجيريا

وتشارك القوات الخاصة بشكل متكرر في عمليات إنقاذ الرهائن وكذلك عمليات التهريب. وحاولت مجموعة من كوماندوز خدمة القوارب الخاصة إنقاذ بريطاني وإيطالي احتجزهما تنظيم إرهابي في نيجيريا عام 2012 وفشلوا، لكن أُنقذ بنجاح زوجان كانا محتجزين في الفلبين عام 2019 في مهمة ساعدت القوات الخاصة البريطانية في التخطيط لها، ودربت الجيش من أجلها.

وأشار التقرير إلى أن عملية الانتشار الوحيدة في روسيا الواردة في الإعلام تعود إلى عام 2014، عندما أفادت إحدى صحف التابلويد بأن جنود القوات الجوية الخاصة كانوا موجودين لحماية أمن الرياضيين البريطانيين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة