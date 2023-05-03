الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة

قالت روسيا إن أوكرانيا حاولت اغتيال الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم بطائرة مسيرة مزدوجة على الكرملين خلال الليل، وشجبت موسكو بشدة الهجوم ووصفته بأنه عمل إرهابي مخطط ومحاولة اغتيال رئيس الاتحاد الروسي.

آلية محاولة الاغتيال الفاشل

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، ورد تصريح محاولة الاغتيال الفاشلة من قبل الكرملين، اليوم الأربعاء، ونشرته وكالات الأنباء الروسية، مضيفة أنه تم استخدام طائرتين بدون طيار في الهجوم لكن الدفاعات الروسية عطلتهما.

وجاء في بيان موسكو أن مركبتين بدون طيار كانتا تستهدفان الكرملين لكن الأجهزة توقفت عن العمل.

بوتين لم يصب

وقال الكرملين إن بوتين لم يصب بأذى ولم تقع أضرار مادية في مباني الكرملين، مؤكدين على أن الرئيس الروسي آمن ويواصل العمل بجدول أعماله دون تغيير.