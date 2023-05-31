الكشف عن كأس دوري روشن قبل تتويج الاتحاد

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن النسخة الجديدة من كأس دوري روشن، الذي سيتسلمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كأس دوري روشن

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للكأس الجديدة، وعلق قائلًا: “من زوايا جدة التاريخية.. جمال الكأس في تفاصيله”.

ويلعب الاتحاد ضد الطائي الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ثم تُقام احتفالية كبيرة بمناسبة التتويج.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا بعد فوزه في الجولة الماضية ضد الفيحاء، فيما يتواجد الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

تألق أبطال الدوري

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة تألق أبطال الدوري السعودي للمحترفين في لقاء التتويج، وتحقيق الفوز خلال مباراة الطائي اليوم.

ولم تخسر أي من الفرق التي حسمت اللقب في لقاءات التتويج خلال النسخ الـ14 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث انتهت 11 مباراة بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وجاءت التعادلات الثلاثة في لقاءات التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ الشباب في موسم 2011\ 2012، عندما تعادل إيجابيًا ضد الأهلي، والنصر في نسختي 2013\ 2014 و2014\ 2015، حيث تعادل أمام التعاون والشباب.