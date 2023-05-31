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خلال مواجهة الطائي اليوم

الكشف عن كأس دوري روشن قبل تتويج الاتحاد

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
الكشف عن كأس دوري روشن قبل تتويج الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الأربعاء، عن النسخة الجديدة من كأس دوري روشن، الذي سيتسلمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كأس دوري روشن

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للكأس الجديدة، وعلق قائلًا: “من زوايا جدة التاريخية.. جمال الكأس في تفاصيله”.

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كأس دوري روشن السعودي
كأس الدوري – المصدر @SPL

ويلعب الاتحاد ضد الطائي الليلة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري روشن السعودي، ثم تُقام احتفالية كبيرة بمناسبة التتويج.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، وضمن التتويج باللقب رسميًا بعد فوزه في الجولة الماضية ضد الفيحاء، فيما يتواجد الطائي في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

كأس دوري روشن السعودي
كأس دوري روشن – المصدر @SPL

تألق أبطال الدوري

على الجانب الآخر، يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، لمواصلة تألق أبطال الدوري السعودي للمحترفين في لقاء التتويج، وتحقيق الفوز خلال مباراة الطائي اليوم.

ولم تخسر أي من الفرق التي حسمت اللقب في لقاءات التتويج خلال النسخ الـ14 لبطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقها في موسم 2008\ 2009، حيث انتهت 11 مباراة بالفوز، فيما خيم التعادل على نتيجة 3 مواجهات.

وجاءت التعادلات الثلاثة في لقاءات التتويج بالدوري السعودي للمحترفين، كالتالي؛ الشباب في موسم 2011\ 2012، عندما تعادل إيجابيًا ضد الأهلي، والنصر في نسختي 2013\ 2014 و2014\ 2015، حيث تعادل أمام التعاون والشباب.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

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