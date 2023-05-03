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دعت كافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان لحماية البعثات الدبلوماسية

الكويت: اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان انتهاك صارخ للأعراف الدولية

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
الكويت: اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان انتهاك صارخ للأعراف الدولية
المواطن - واس

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أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين اقتحام مجموعة مسلحة لمبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان والتي قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على ممتلكات الملحقية.

انتهاك الأعراف الدولية

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها ، اليوم ، على أن هذا العمل المجرم دولياً يعد انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تحرم اقتحام مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح مبانيها الحماية والحصانة الكاملة.

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حماية البعثات الدبلوماسية

ودعت الوزارة السلطات الرسمية وكافة الأطراف المعنية في جمهورية السودان إلى سرعة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتوفير الحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية وضمان سلامة مبانيها وطاقمها ومعاقبة الجناة مرتكبي هذا الاقتحام.

كما أعربت الوزارة عن تضامن ووقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكافة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تتخذها للحفاظ على أمن بعثاتها الدبلوماسية.

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