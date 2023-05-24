الكويت تستضيف بطولة خليجي 26

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن استضافة الكويت لمنافسات النسخة الـ26 من بطولة كأس الخليج “خليجي 26”.

خليجي 26 في الكويت

وقرر اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الذي أُقيم اليوم في الدوحة، إقامة “خليجي 26” في الكويت خلال شهر ديسمبر عام 2024.

كما أعلن الاتحاد عن منح مدة شهر واحد للاتحادات الخليجية، من أجل التقدم لاستضافة منافسات “خليجي 26″، لتكون بديلة للكويت، وذلك في حالة تعذر إقامة البطولة هناك في الموعد المحدد.

وتُعد بطولة “خليجي 26″، هي النسخة الخامسة التي تستضيفها الكويت، حيث سبق واحتضنت البطولة في أعوام 1974، 1990، 2003 و2017، كما ينفرد المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم بصدارة قائمة الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 10 مرات.

وكان المنتخب العراقي الأول لكرة القدم قد نجح في التتويج بالنسخة الأخيرة من كأس الخليج، التي أُقيمت على أرضه ووسط جماهيره، حيث فاز على عمان في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حمد بن خليفة رئيسًا

على الجانب الآخر، فاز الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم بولاية جديدة في منصبة بالتزكية، كما تم تزكية سالم بن سعيد الوهيبي نائبًا له، ليستمرا حتى عام 2027.