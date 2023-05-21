اللحظات الأخيرة لرائدي الفضاء السعوديين على الأرض

شارك رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني لحظاتهما الأخيرة على الأرض، اليوم الأحد، قبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء.

ونشر على القرني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورتين يظهر فيها تحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته الدولية معلقًا عليها بالقول :”محتويات شنطتي لرحلة الفضاء لو كانت هذي شنطتكم إيش بتاخذون.

فيما نشرت ريانة برناوي عبر حسابها بموقع “تويتر” صورة من جولتها أمس بمنطقة الإطلاق، مؤكدة أنه شعور التأهب والحماس بدأ يزداد.

استعدادات نهائية

جدير بالذكر أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية AX-2 قبل التوجه إلى الفضاء، اليوم الأحد، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.

وتم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، استعداداً لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.

رحلة تاريخية

وفي وقت سابق أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما شكرهما إلى القيادة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.