اللحظات الأخيرة لرائدي الفضاء السعوديين على الأرض رسميًا بدء التسجيل لمرحلة رياض الأطفال عبر نظام نور تحذير لأهالي عسير وجازان: أمطار وعواصف حتى المساء 1.5 مليون ريال صافي ربح “الكثيري” في الربع الأول قمة جدة أكدت أن المملكة دولة مبادئ وثوابت 100 وظيفة بالهيئة الملكية للجبيل وينبع 1.7 مليون ريال أرباح “جازادكو” بانخفاض 50% إخماد حريق سوق الصواريخ بجدة دون إصابات تنبيه من أمن الطرق لقائدي المركبات في نجران وجازان 40 دار نشر تشارك بمعرض الكتاب والمعلومات الأول 2023 في حفر الباطن
شارك رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني لحظاتهما الأخيرة على الأرض، اليوم الأحد، قبل ساعات من انطلاقهما إلى رحلتهما للفضاء.
ونشر على القرني على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” صورتين يظهر فيها تحضيره للحقيبة التي سيأخذها في مهمته الدولية معلقًا عليها بالقول :”محتويات شنطتي لرحلة الفضاء لو كانت هذي شنطتكم إيش بتاخذون.
فيما نشرت ريانة برناوي عبر حسابها بموقع “تويتر” صورة من جولتها أمس بمنطقة الإطلاق، مؤكدة أنه شعور التأهب والحماس بدأ يزداد.
جدير بالذكر أن رائدي الفضاء السعوديين أكملا الاستعدادات النهائية ضمن طاقم المهمة العلمية AX-2 قبل التوجه إلى الفضاء، اليوم الأحد، حسب الجدول الزمني المعلن سلفاً للرحلة.
وتم وضع صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، استعداداً لنقل طاقم مهمة AX-2 إلى محطة الفضاء الدولية.
وفي وقت سابق أكد رائدا الفضاء السعوديان جاهزيتَهما لتنفيذ أهداف الرحلة، وما تمثّله من أهمية تاريخية لشعب المملكة وقيادتها، حيث يُرتقب أن تدشن مرحلة جديدة للمملكة في مجال الفضاء، وتسهم في إلهام أجيال المستقبل، كما قدّما شكرهما إلى القيادة التي آمنت بقدرات الشباب السعوديين، ووفرت لهم جميع الإمكانات اللازمة للتفوق من خلال برنامج المملكة لرواد الفضاء الذي تشرف عليه الهيئة السعودية للفضاء.