اللحظات الأولى لسقوط لعبة ملاهٍ وإصابة 6 مصريين

وثق مقطع فيديو متداول اللقطات الأولى لسقوط لعبة بمدينة ملاهٍ داخل مول تجاري شهير بمنطقة سموحة شرقي الإسكندرية، وإصابة 6 مصريين.

تفاصيل الحادث

وفي التفاصيل، تبين من الفحص أنه أثناء استقلال 3 أشخاص، بينهم أطفال، للعبة دوارة في مدينة الملاهي المشار إليها انفصل المقعد الخاص بها عن العامود الحامل؛ ما أدى لسقوط الثلاثة على ثلاثة آخرين.

وأصيب الستة بكسور وجروح وسحجات وجرى نقلهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى إيقاف اللعبة عن العمل؛ حفاظًا على سلامة المواطنين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة العامة تقرير الحماية المدنية عن توفر شروط الأمن الصناعي والحي لمعرفة وجود تراخيص للملاهي من عدمه.