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في نهائي كأس الملك

اللقب الثاني يشعل الصراع بين دياز وسييرا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٠ صباحاً
اللقب الثاني يشعل الصراع بين دياز وسييرا
المواطن - فريق التحرير

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تتجدد المواجهة المباشرة بين مدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز والمدير الفني لفريق الوحدة، التشيلي لويس سييرا، مساء اليوم الجمعة، بحثًا عن التتويج بلقب كأس الملك.

نهائي كأس الملك

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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كأس الملك
كأس البطولة – المصدر @KingCupSA

منافسة بين دياز وسييرا

ويدخل دياز وسييرا مباراة اليوم، أملًا في الظهور بشكل مميز، والتتويج بلقب كأس الملك للمرة الثانية، حيث سبق وحقق المدرب الأرجنتيني البطولة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في عام 2018.

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رامون دياز
دياز – المصدر @Alhilal_FC

ويأمل دياز في إنقاذ موسمه مع الهلال، والتتويج بلقب كأس الملك، بعدما فشل في حصد أي بطولة، حيث خسر كأس السوبر السعودي، ونهائي دوري أبطال آسيا، كما ابتعد عن المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يأمل سييرا في العودة إلى منصات التتويج في السعودية، والفوز باللقب الثاني في بطولة كأس الملك، حيث سبق وتوج بع مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في عام 2017.

سييرا
سييرا – المصدر @alwehdaclub1

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال بقيادة دياز مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.

على الجانب الآخر، نجح فرسان مكة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.

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