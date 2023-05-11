اللقطات الأولى لانفجار مدينة ميلانو الإيطالية

أفادت وسائل إعلام إيطالية باحتراق عدة سيارات بعد انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحادث ولم يُعرف حتى الآن سبب الحادث.

دوي انفجار

وأشارت مواقع وسائل إعلام غربية بأنه سُمع دوي انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

وعرضت مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى للانفجار الذي هز شوارع مدينة ميلانو.