اللقطات الأولى لانفجار مدينة ميلانو الإيطالية

أفادت وسائل إعلام إيطالية باحتراق عدة سيارات بعد انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحادث ولم يُعرف حتى الآن سبب الحادث.

#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85d

