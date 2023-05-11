اللقطات الأولى لانفجار مدينة ميلانو الإيطالية

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أفادت وسائل إعلام إيطالية باحتراق عدة سيارات بعد انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من موقع الحادث ولم يُعرف حتى الآن سبب الحادث.
#Milano, forte #esplosione in centro nella zona di Porta Romana: a fuoco diverse auto, alta colonna di fumo nero visibile in città. Al momento ignote le cause.#11maggio pic.twitter.com/Ixa8PDG85dقد يهمّك أيضاً
— Giovanni Cristiano (@Jo_Reporter) May 11, 2023
وأشارت مواقع وسائل إعلام غربية بأنه سُمع دوي انفجار وسط مدينة ميلانو الإيطالية، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.
وعرضت مواقع التواصل الاجتماعي اللقطات الأولى للانفجار الذي هز شوارع مدينة ميلانو.