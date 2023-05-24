Icon

الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم Icon فائزة بـ آيسف تكشف تفاصيل ابتكارها غشاء لمعالجة المياه الملوثة بالنفط Icon عقوبات بريطانية قاسية ضد الطلاب الأجانب Icon نيوكاسل يونايتد يعود إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 20 عامًا Icon شرط هام قبل زيارة الروضة الشريفة Icon جروهي يتحسر بعد فوز النصر على الشباب Icon عائلة تستجيب لطلب غريب لقرد بحديقة حيوان أمريكية Icon اشتباك بالقذائف الصاروخية بين عائلتين في لبنان Icon النصر يقلب الطاولة على الشباب ويواصل مطاردة الاتحاد Icon السعودية وأمريكا تطالبان طرفي النزاع في السودان بالالتزام باتفاق جدة بعد ملاحظة انتهاكات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار

الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٧ صباحاً
الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف ممثلو اللجنة الليبية المشتركة 6+6، مساء الثلاثاء، أنهم توافقوا على كيفية انتخاب رئيس لليبيا، في خطوة ستساهم في الوصول إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تكون مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار في بلادهم.

اليوم الثاني

جاء هذا الإعلان في أعقاب اختتام اليوم الثاني من المباحثات الرامية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة الغربية الرباط.

قد يهمّك أيضاً
صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة

صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة

عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة

عسيري: من النادر تحول الوباء إلى جائحة

وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

قد يهمّك أيضاً
توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

توضيح من مساند بشأن ضوابط استقدام العمالة

ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالحدود الشمالية

ضبط مواطن لترويجه الحشيش والأقراص المخدرة بالحدود الشمالية

وقال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة: إن السلطة التشريعية القادمة ستشكل من غرفتين (مجلسا النواب والشيوخ).

وأضاف ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة، تم التوافق على كيفية انتخاب رئيس الدولة.

وتابع أبو بوليفة، تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، وحققنا تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

واختتم، الواقع الليبي الحالي يفرض علينا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة.

صيغة توافقية

ومن جانبه، قال ممثل مجلس النواب الليبي في اللجنة، جلال الشويهدي: ماضون في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وتابع جلال الشويهدي: موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

وأردف: لن توضع قوانين على مقاس أشخاص، وكل من وجد في نفسه الشروط المطلوبة من حقه الترشح، ولا أرى أن الانتخابات ستعقد نهاية العام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رحالة مغربي ذهب للعمرة فسقط في براثن الصراع بالسودان
غرائب

رحالة مغربي ذهب للعمرة فسقط في براثن...

غرائب
ضبط 27 مواطنًا استخدموا الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية
السعودية اليوم

ضبط 27 مواطنًا استخدموا الحطب والفحم المحليين...

السعودية اليوم
7 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24 ساعة
العالم

7 هزات أرضية تضرب سوريا خلال 24...

العالم
مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية
السعودية اليوم

مدني الرياض يخمد حريقًا في بركسات سكنية

السعودية اليوم
قطر ردًا على اقتحام الملحقية السعودية: يجب توفير الحماية للبعثات الدبلوماسية
السعودية اليوم

قطر ردًا على اقتحام الملحقية السعودية: يجب...

السعودية اليوم
كيفية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء في حساب المواطن
حساب المواطن

كيفية إضافة الزوجين المنفصلين للأبناء في حساب...

حساب المواطن
حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو
أخبار رئيسية

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر...

أخبار رئيسية
مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي إلى بورتسودان
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي...

السعودية اليوم