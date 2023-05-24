الليبيون يتفقون على انتخاب رئيسهم

كشف ممثلو اللجنة الليبية المشتركة 6+6، مساء الثلاثاء، أنهم توافقوا على كيفية انتخاب رئيس لليبيا، في خطوة ستساهم في الوصول إلى انتخابات يأمل الليبيون أن تكون مقدمة لنهاية الفوضى وعدم الاستقرار في بلادهم.

اليوم الثاني

جاء هذا الإعلان في أعقاب اختتام اليوم الثاني من المباحثات الرامية لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات الليبية في منتجع بوزنيقة جنوب العاصمة الغربية الرباط.

وتضم لجنة 6+ 6 ممثلين عن مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، ومهمتها إعداد قوانين للانتخابات المؤجلة منذ ديسمبر 2021.

وقال عمر أبو بوليفة ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة: إن السلطة التشريعية القادمة ستشكل من غرفتين (مجلسا النواب والشيوخ).

وأضاف ممثل مجلس الأعلى للدولة في اللجنة، تم التوافق على كيفية انتخاب رئيس الدولة.

وتابع أبو بوليفة، تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية سيتم وفق إجراءات متزامنة، وحققنا تقدما في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ.

واختتم، الواقع الليبي الحالي يفرض علينا تغليب مصلحة المواطن الليبي على كل الحسابات الضيقة.

صيغة توافقية

ومن جانبه، قال ممثل مجلس النواب الليبي في اللجنة، جلال الشويهدي: ماضون في العمل على الوصول لصيغة توافقية بشأن إمكانية ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

وتابع جلال الشويهدي: موعد الانتخابات سيتم التوافق عليه بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات.

وأردف: لن توضع قوانين على مقاس أشخاص، وكل من وجد في نفسه الشروط المطلوبة من حقه الترشح، ولا أرى أن الانتخابات ستعقد نهاية العام.