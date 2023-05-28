الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها عقب إعلان فوز أردوغان

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تتداول الليرة التركية قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 20.05 مقابل الدولار في الأسواق الدولية، بعدما أظهرت نتائج جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فوز رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، مساء اليوم الأحد، رسميًّا فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة تمتد لخمس سنوات.
وفتحت الليرة التركية في الأسواق الدولية قرب أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 20.05 مقابل الدولار، بعد أن أظهرت النتائج فوز أردوغان بالرئاسة، وفقًا لبلومبرج.
واحتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم “الأحد”، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في إسطنبول.
وقال أردوغان: إن الانتخابات التركية اليوم جسدت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتًا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.
ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفًا: “قلنا دائمًا إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبدًا”.