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أسوأ أنواع المخدرات تأثيرًا

المالكي مع ضبطيات الشبو: جرام واحد يقضي على مستقبلك

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
المالكي مع ضبطيات الشبو: جرام واحد يقضي على مستقبلك
المواطن - فريق التحرير

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حذر الفنان فايز الملكي من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مخدر الشبو، مؤكدًا أن تأثيره يفوق تأثير الحشيش وباقي الأنواع الأخرى.

أسوأ أنواع المخدرات

واستعرض المالكي خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر، الكميات المضبوطة من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات، لمخدر الشبو في المملكة، مشيرًا إلى أن جرامًا واحدًا منه قد يقضي على مستقبل الشخص وحياته نهائيًّا؛ نظرًا لخطورة تأثيره العالي على الصحة العقلية.

ووجه المالكي الشكر لرجال الأمن كافة، وكذلك أبطال مكافحة المخدرات، مناشدًا المتابعين بضرورة الإبلاغ عن مروجي ومهربي المخدرات في المملكة.

من جانب آخر، حذر خطيب المسجد الحرام عبدالله الجهني، من خطورة تعاطي المخدرات، لاسيما مادة الشبو، وحث الأسر على تعليم أبنائهم بأن مادة الشبو من أسوأ أنواع المخدرات.

خطورة الشبو

وقال الجهني خلال خطبة الجمعة الماضية بالمسجد الحرام، الجديد في هذا العصر هو مادة الشبو أو ما يعرف بالكريستال، وهذا النوع يسمى بشيطان المخدرات، لأنه أخطر صور الإدمان التي انتشرت، مشيرًا إلى قول المختصين بأن مخدر الشبو تفوق سرعة إدمان الكوكايين أو الحشيش، أو غيرهما من المخدرات، وتؤثر على بنية الجسم، والنفس، حال تأثر الجهاز العصبي وباقي أجهزة الجسم.

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