المالية: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023

أصدرت وزارة المالية اليوم، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من عام 2023 ، والذي أوضح أن إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول بلغت 280 مليار ريال، فيما بلغت نفقات ميزانية الدولة 283 مليار ريال خلال نفس الفترة.

وأشارت الوزارة إلى أن ميزانية المملكة حققت عجزًا يقدر بنحو 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023 .