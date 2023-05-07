وادي الرمة لوحة جمالية طبيعية تستهوي الأهالي بالقصيم مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية المالية: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى المغرب يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عامًا الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية كاميلا باركر من المرأة الأكثر كراهية إلى ملكة بريطانيا ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ
أصدرت وزارة المالية اليوم، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من عام 2023 ، والذي أوضح أن إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول بلغت 280 مليار ريال، فيما بلغت نفقات ميزانية الدولة 283 مليار ريال خلال نفس الفترة.
وأشارت الوزارة إلى أن ميزانية المملكة حققت عجزًا يقدر بنحو 2.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2023 .