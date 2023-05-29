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متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية

“المتقدمة” تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك الأول بـ 2.2 مليار ريال

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
“المتقدمة” تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك الأول بـ 2.2 مليار ريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ 2.2 مليار ريال مع البنك الأول وذلك لسداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة.

الأثر المالي الإيجابي

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن اتفاقية التمويل الجديدة سيكون لها أثر مالي إيجابي من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.

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