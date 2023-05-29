“المتقدمة” تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك الأول بـ 2.2 مليار ريال

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً
أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأسعار تنافسية بمبلغ 2.2 مليار ريال مع البنك الأول وذلك لسداد كامل التسهيلات الائتمانية القائمة وتمويل أغراض الشركة العامة.
وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن اتفاقية التمويل الجديدة سيكون لها أثر مالي إيجابي من خلال الحصول على شروط تجارية أفضل وأسعار تنافسية.