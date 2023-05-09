المجر تحذر من حرب نووية عالمية

أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن أفضل وسيلة للدفاع عن أوكرانيا هي وقف الحرب، التي تزداد بسببها الأزمات والمعاناة.

تصريحات الوزير

وأردف وزير الخارجية المجري أنه “من البداية أعلنا إدانتنا للحرب وساعدنا كثيرًا أوكرانيا”، لكنه استدرك قائلًا: “ولم نسمح بنقل الأسلحة إليها”، وفقًا لـسكاي نيوز عربية، مساء الاثنين.

وتابع بيتر سيارتو: زيلينسكي وآخرون اتهمونا بالانحياز لروسيا، ومع ذلك “يجب أن نعمل على خلق فضاء يتيح مناقشة السلام كقضية، ونرغب في بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين كل الأطراف، لكن الإشارات غير مشجعة”.

وأكد أن “أولويتنا وقف إطلاق النار لبدء محادثات سلام في أوكرانيا”.

واعتبر وزير الخارجية المجري أن الحرب تتصاعد منذ عام ونصف ونداءات السلام لا تجد صدى، مؤكدًا أن غالبية الدول خارج حلف الناتو تريد السلام.

التوتر بين روسيا والناتو

وعن التوتر المتزايد بين روسيا والناتو، قال بيتر سيارتو: “تورط الناتو في النزاع بين موسكو وكييف يعني نشوب حرب عالمية ثالثة”، مضيفًا: “نشهد خطرًا متزايدًا لنشوب نزاع نووي”.

وشدد على أنه “يجب العمل على تفادي مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا”، مؤكدًا ضرورة عدم تورط حلف الناتو في حرب أوكرانيا، التي يعبر الوزير عن خشية بلاده من تمدد رقعتها، وشدد على أن دول جوار أوكرانيا هي من أول المتضررين.

وعارضت المجر مرارًا الموقف الغربي المناهض لروسيا في حربها مع أوكرانيا، علمًا بأنها عضوة في الاتحاد الأوروبي وحلف “الناتو”.