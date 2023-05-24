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أسفرت عن فوز معارضين لغالبية مقاعد البرلمان

المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المحكمة الدستورية بالكويت تؤيد حكمها بإلغاء انتخابات سبتمبر
المواطن - فريق التحرير

أعلنت المحكمة الدستورية الكويتية، اليوم الأربعاء، تثبيت حكمها السابق بإلغاء انتخابات سبتمبر ، بحسب ما أفادت “العربية”.

ودخلت الحياة السياسية في الكويت حالاً من الغموض بعد حكم المحكمة الدستورية الذي قضى ببطلان الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي وأسفرت عن فوز معارضين بغالبية مقاعد البرلمان.

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من جهة أخرى، قرر مجلس الوزراء رفع مشروع مرسوم بتحديد يوم السادس من يونيو المقبل موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ولي العهد الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير.

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وأفادت “وكالة الأنباء الكويتية” أن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.

 

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