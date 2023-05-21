المحكمون في قضية محمد كنو غير مختصين بالقانون الرياضي!

أثار أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حالة من الجدل بشأن المحكمين في قضية نجم فريق الهلال، محمد كنو.

محكمو قضية محمد كنو

وأكدت تقارير، اليوم الأحد، أن المحكمين المشاركين في قضية محمد كنو، وهم؛ حسان السيف “محكم النصر”، وعبد الرحمن العبد الكريم “محكم الهلال”، وأحمد أبو عمارة “محكم مرجح”.

تعليق الأمير

وعلق أحمد الأمير على المحكمين في قضية محمد كنو، قائلًا: “على الجانب الشخصي أتمنى التوفيق للمحكمين في أداء مهامهم بعد اختيارهم من قبل أطراف القضية”.

وواصل أحمد الأمير تغريدته قائلًا: “على الجانب العملي؛ جميع المحكمين المختارين غير مختصين في القانون الرياضي ولكن نحسبهم مطلعين وقادرين على أداء مهامهم بتفان واقتدار”.

ولم يصدر مركز التحكيم الرياضي السعودي قراره النهائي بشأن طعن النصر في صحة مشاركة محمد كنو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في ديربي الرياض بالدور الأول من دوري روشن السعودي.

وفي حالة حصول النصر على حكم لصالحه من قبل مركز التحكيم الرياضي، سيتم إضافة نقطتين إلى رصيده الحالي، ليصبح 62 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق نقطة عن الاتحاد المتصدر.

النصر في الدوري

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة الشباب، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الأول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.