المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت (شركة المدفوعات السعودية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت المدفوعات أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).