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في عدّة تخصصات

المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٩ صباحاً
المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت (شركة المدفوعات السعودية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

  • متدرب تعاوني – يونيو 2023.

الشروط والمتطلبات:

  • تكنولوجيا المعلومات، والأعمال التجارية، وعلوم الكمبيوتر، والمالية، والهندسة، وأكثر من ذلك.
  • سعودي الجنسية.
  • مسجل حاليًا كطالب جامعي كبير (لم يتخرج بعد).
  • الحد الأدنى من المعدل التراكمي 3.5 / 5 أو 2.8 / 4.
  • خطاب طلب COOP صادر عن الجامعة.
  • نسخة من أحدث نسخة.
  • نسخة من أحدث سيرة ذاتية.

طريقة التقديم:

أوضحت المدفوعات أن التقديم متاح الآن عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.

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وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط البرنامج المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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