المدفوعات السعودية تعلن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

أعلنت (شركة المدفوعات السعودية)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني، في عدّة تخصصات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

متدرب تعاوني – يونيو 2023.

الشروط والمتطلبات: