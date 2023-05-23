المدني لأهالي عسير وجازان: احذروا الأمطار والعواصف

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقتي جازان وعسير، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

فيما تشمل الحالة الجوية في عسير، الحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وبلقرن وتنومة والنماص، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وشبه انعدام في الرؤية.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود حرصًا على سلامة الجميع أثناء هطول الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.