المدني يباشر احتجاز شخص في سيل بالطائف

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باشر مدني الطائف احتجاز شخص بمركبة في سيل، وتم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.
وأوضح المدني عبر تويتر أن ذلك جاء بالتنسيق مع الأمن العام.ا
وحثت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين على اتباع تعليمات السلامة في ظل التقلبات الجوية غير المستقرة، والابتعاد عن بطون الأودية والسدود.