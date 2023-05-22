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تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها

المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بأبها واقعة احتجاز مركبة في سيل في وادي المفجر.

قائدها ارتكب مخالفة

ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة بموقع تويتر، إلى أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع الأمن العام.

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تعليمات السلامة

ويشدد المدني دومًا على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والابتعاد عن بطون الأودية والسدود خلال هطول الأمطار.

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وتشهد المملكة حالة أجواء غير مستقرة وتقلبات جوية، يصاحبها أمطار متفاوتة وتساقط البرد على معظم المناطق، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية مايو الجاري.

 

 

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