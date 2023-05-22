باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا لحظة انطلاق مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم المدني يباشر احتجاز مركبة بسيل في وادي المفجر بأبها تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء
باشرت فرق الدفاع المدني بأبها واقعة احتجاز مركبة في سيل في وادي المفجر.
ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة بموقع تويتر، إلى أنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها؛ لارتكابه مخالفة المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها، بالتنسيق مع الأمن العام.
ويشدد المدني دومًا على ضرورة اتباع تعليمات السلامة، والابتعاد عن بطون الأودية والسدود خلال هطول الأمطار.
وتشهد المملكة حالة أجواء غير مستقرة وتقلبات جوية، يصاحبها أمطار متفاوتة وتساقط البرد على معظم المناطق، وسط توقعات باستمرارها حتى نهاية مايو الجاري.