المدني يباشر حريقًا بأخشاب مبنى تحت الإنشاء بمكة المكرمة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، أن فرق المدني بمكة المكرمة باشرت حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء.

وقالت الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: ” باشر مدني مكة المكرمة حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات.

ونشرت الدفاع المدني صورة من مباشرة الحريق.