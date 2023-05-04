أصل مقولة خلي في بطنك بطيخة صيفي يكشفها الزعاق المدني يباشر حريقًا بأخشاب مبنى تحت الإنشاء بمكة المكرمة ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، أن فرق المدني بمكة المكرمة باشرت حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء.
وقالت الدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”: ” باشر مدني مكة المكرمة حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات.
ونشرت الدفاع المدني صورة من مباشرة الحريق.