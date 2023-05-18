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بناء على ما ورد من مركز الأرصاد

المدني يحذر أهالي 5 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٤ مساءً
المدني يحذر أهالي 5 مناطق: أمطار غزيرة وأتربة
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الخميس، تحذيرًا لأهالي كل من المنطقة الشرقية، الرياض، عسير، جازان، ومكة المكرمة، من أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة، وذلك بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد.

أمطار وأتربة

وقالت المديرية في إنفوجراف صادر عنها اليوم، إنها تتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصاحبها أتربة مثارة على أجزاء من مكة المكرمة حتى التاسعة مساءً، والمنطقة الشرقية وجازان حتى الساعة 10 مساءً، والرياض وعسير حتى الساعة 11 مساءً.

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وأهابت المديرية العامة الجميع، بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

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طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك،حائل,والحدود الشمالية.

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