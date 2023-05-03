الشركة الوطنية للإسكان تعلن عن وظائف شاغرة المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة المملكة الأكثر تأثيرًا في مجال الرياضة العالمية التعاون الإسلامي تدين اقتحام مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم تفاصيل جريمة قتل طالب لبناني بعد تكريمه في أمريكا واتساب يتيح مشاركة الحالة على فيسبوك مباشرة البُر والشعير من أبرز زراعات جبال الحشر بجازان لقطات لجريان السيول في طريب شرق أبها كيان السعودية تسجل صافي خسارة بقيمة 673 مليون ريال إقلاع طائرة أممية من جدة لإجلاء 25 دبلوماسيًا من السودان
أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.
ونشرت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة.
ـ التوجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.
ـ سحب صمام الأمان، والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب.
ـ الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.
ـ مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.