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سحب صمان الأمان والابتعاد لمسافة آمنة

المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢١ صباحاً
المدني: 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني الطريقة الصحيحة لاستخدام طفاية الحريق.

ونشرت المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 4 خطوات لاستخدام طفاية الحريق بطريقة صحيحة.

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خطوات استخدامها

ـ  التوجه إلى مكان الحريق حاملاً معك الطفاية.

ـ سحب صمام الأمان، والابتعاد بمسافة آمنة عن اللهب.

ـ الضغط على مقبض الطفاية مع توجيه المواد الصادرة من الطفاية إلى قاعدة اللهب.

ـ مكافحة الحريق مع اتجاه الريح وليس عكسه.

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