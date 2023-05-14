المرئي والمسموع تصنف وتفسح 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل

خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة هولندي يخزّن جثة والده بالثلاجة لأكثر من عام حالة ممطرة جديدة على السعودية تبدأ اليوم البحوث الفلكية: وقفة عيد الأضحى 27 يونيو موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد
أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن تصنيف وفسح أكثر من 153 محتوى سينمائيًا بمختلف أنواعها خلال شهر أبريل الماضي.
وأشارت الهيئة إلى أنها فسحت خلال شهر أبريل الماضي 28 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى 44 مقطعًا تشويقيًا سينمائيًا، و27 محتوى مرئيًا خارج صالات السينما، موضحة أنه تم إصدار 47 ملصقًا سينمائيًا، و7 إعلانات تجارية لصالات السينما.
وأظهرت أرقام الهيئة خلال الشهر ، تصنيف وفسح 54 محتوى للألعاب الإلكترونية، وأكثر من نصف مليون جهاز إعلامي، إضافة إلى إصدار 459 ترخيصًا إعلاميًا متنوعًا .