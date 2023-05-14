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المرئي والمسموع تصنف وتفسح 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
المرئي والمسموع تصنف وتفسح 153 محتوى سينمائيًا خلال أبريل
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، عن تصنيف وفسح أكثر من 153 محتوى سينمائيًا بمختلف أنواعها خلال شهر أبريل الماضي.

تصنيف 153 محتوى سينمائي

وأشارت الهيئة إلى أنها فسحت خلال شهر أبريل الماضي 28 فيلمًا سينمائيًا، بالإضافة إلى 44 مقطعًا تشويقيًا سينمائيًا، و27 محتوى مرئيًا خارج صالات السينما، موضحة أنه تم إصدار 47 ملصقًا سينمائيًا، و7 إعلانات تجارية لصالات السينما.

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فسح الألعاب الإلكترونية

وأظهرت أرقام الهيئة خلال الشهر ، تصنيف وفسح 54 محتوى للألعاب الإلكترونية، وأكثر من نصف مليون جهاز إعلامي، إضافة إلى إصدار 459 ترخيصًا إعلاميًا متنوعًا .

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