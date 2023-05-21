المرحلة الأولية لمهمة ريانة والقرني ستستغرق 16 ساعة بالفضاء

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أعلنت هيئة الفضاء السعودية أن المرحلة الأولية لرائدي الفضاء السعوديين ستستغرق 16 إلى 24 ساعة، فيما يستعد رائدا الفضاء السعوديان للانطلاق في رحلتهما التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية مساء اليوم الأحد.
وقالت قناة الإخبارية، في نبأ عاجل اليوم الأحد، إن رائدي الفضاء السعوديين لديهما مهام بحثية في محطة الفضاء الدولية، وأنه سيبلغ إجمالي مدة مهمة رائدي الفضاء السعوديين 12 يومًا.
يتابع العالم أخبار رائدي الفضاء السعوديين، واستعدادهما للحظة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأحد، في سابقة تاريخية.
ونشرت قناة “الإخبارية” مقطعي فيديو أظهرا تدريب رائدي الفضاء علي القرني وريّانة برناوي على إعداد الطعام. وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت أول صور للصاروخ المعد لنقل رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني وريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.
فيديو | تدريب رائدة الفضاء ريانة برناوي على كيفية إعداد الطعام#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/F8oljCNEZ4
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023