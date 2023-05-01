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مرشحة بقوة لمنصب رئيس الحكومة

المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

توقفت المرشحة الأوفر حظًا بالانتخابات التايلاندية، بايتونج تارن شيناواترا، عن حملتها الانتخابية، من أجل حدث طارئ حيث وضعت مولودها، قبل أسبوعين من انطلاق ماراثوان الانتخابات المقررة في 14 مايو الجاري.

ولادة مفاجئة

ونشرت بايتونج، الابنة الصغرى لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا، صورة لطفلها المسمى Prutthasin Sooksawas، الملقب بـ Thasin ، عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين.

وقالت بايتونج إنها ستتحدث مع وسائل الإعلام في غضون أيام قليلة، عندما تتعافى ، وتوقفت المرشحة الأبرز لرئاسة الحكومة التايلاندية عن السفر لأجل حملتها الانتخابية مؤخرًا فقط، واستبدلتها بمكالمات الفيديو في تجمعات انتخابية كثيرة.

المرشحة الأوفر حظًا

واحتلت بايتونج تارن شيناواترا، المعروفة باسم Ung Ing ، المرتبة الأولى أو الثانية في اختيار الناخبين لمنصب رئيس الوزراء وفقًا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، معززة بشعبية اسم والدها رئيس الوزراء السابق شيناواترا، الذي يحتفظ بقاعدة دعم موالية بين الناخبين الريفيين في الشمال والشمال الشرقي.

وكتب رئيس الوزراء السابق ثاكسين عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين: “أنا سعيد للغاية لاستقبال حفيدي السابع، جميع الأحفاد السبعة ولدوا وأنا في الخارج. أطلب الإذن بالعودة وتربية أحفادي، لأنني سأبلغ 74 عامًا في شهر يوليو المقبل”.

انتخابات تايلاند

وزاد ترشيح بايتونج تارن شيناواترا من التكهنات بأن والدها قد يعود إلى تايلاند مرة أخرى، بعد إدانته غيابيًا في قضايا تتعلق بالفساد وسيواجه حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات إذا عاد إلى البلاد.

وقالت بايتونج إنها وحزبها يركزون على الانتخابات، وكانت قد رفضت في السابق شائعات بشأن عقد صفقة مع حزب منافس مدعوم من الجيش لتسهيل عودة والدها للبلاد.

استطلاعات الرأي

أظهر أحدث استطلاع للرأي، أن بايتونج تارن شيناواترا ابنة رئيس الوزراء التايلاندي السابق تاكسين شيناواترا، وحزب “بويا تاي” الذي تنتمي إليه، عززا من تقدمهما كأفضل اختيار للناخبين لقيادة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قبل الانتخابات العامة المقرر مبدئيًا إجراؤها في مايو الجاري.

وتعد بايتونج واحدة من ثلاثة مرشحين لرئاسة الوزراء، إلا أنها تواجه التحدي المتمثل في جذب الناخبين الشباب، الذين حضر العديد منهم التجمعات التي عقدها Move Forward ، وهو حزب تقدمي تناول مواضيع مثل إصلاح الجيش وقانون العظمة في تايلاند، ويحظى بدعم كبير من الناخبين الشباب.

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