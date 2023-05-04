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الزيادة السابعة على التوالي منذ 2022

المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
المركزي الأوروبي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس
المواطن - فريق التحرير

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رفع البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.75 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات، في زيادة هي السابعة على التوالي منذ العام الماضي، بهدف السيطرة على التضخم.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، وفقا لما نقلته وكالة “بلومبرج”.

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خطوة مماثلة

تأتي الخطوة مماثلة لما قام به الفيدرالي الأمريكي، الأربعاء، والذي زاد الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة بأكبر اقتصاد في العالم إلى نطاق 5 إلى 5.25 بالمئة.

التضخم في منطقة اليورو

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”،  أن التضخم بدول منطقة اليورو العشرين قد ارتفع إلى 7 بالمئة في أبريل من 6.9 بالمئة في مارس، وهي أول زيادة للتضخم في نحو 6 أشهر

إلا أن تراجع التضخم الأساسي في منطقة اليورو والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة بشكل قد تراجع بشكل طفيف إلى 5.6 بالمئة في شهر أبريل، مقابل 5.7 بالمئة في مارس، وهي المرة الأولى التي يتراجع فيها منذ 10 أشهر.

وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في توقعات سابقة الأسبوع الماضي إلى أن التضخم في المنطقة لن يقترب من الهدف حتى عام 2025.

وتباطأ التضخم بشكل حاد من قراءات في خانة العشرات في أواخر العام الماضي، لكنه لا يزال مرتفعًا بشكل كبير عن مستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة..

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