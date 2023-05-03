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المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
المركزي السعودي يرفع معدل اتفاقية إعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75%
المواطن - فريق التحرير

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​اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة.

الفيدرالي الأمريكي

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%، حيث جاء رفع الفائدة متوافقًا مع التوقعات.

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