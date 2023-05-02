المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تطوير الأعمال. مشرف مراجعة داخلية. مدير قسم التثقيف الإلكتروني. مدير تنفيذ الشراكات. والمزيد …