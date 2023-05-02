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المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدّة تخصصات، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. مدير تطوير الأعمال.
  2. مشرف مراجعة داخلية.
  3. مدير قسم التثقيف الإلكتروني.
  4. مدير تنفيذ الشراكات.
  5. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 2 مايو 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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