المرور السري بالمرصاد للمخالفين والمتهورين بالرياض

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وثق مقطع فيديو نشرته الإدارة العامة للمرور، جهود رجال المرور السري في منطقة الرياض لرصد المخالفات، وضبط حركة المرور على الطرق.
جهود المرور السري بمنطقة الرياض لرصد وضبط المخالفات المرورية.#المرور_السعودي pic.twitter.com/uCOTzgPwtjقد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) May 15, 2023قد يهمّك أيضاً
ورصد رجال المرور السري، عدداً من المخالفات تمثلت في عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطرق، وتجاوز السرعات، وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات، وتعاطي قائد إحدى المركبات لحبوب مخدرة محظورة.
كما تم رصد إحدى المركبات بدون لوحات، وآخر تعمد طمس لوحة المركبة للتمويه.
كذلك تم رصد أحد الدراجات الخاصة بالتوصيل، لم يلتزم قائدها بتوفير التجهيزات اللازمة لها مثل المكابح أو الأنوار.
وتؤكد الإدارة العامة للمرور، على أهمية الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية، للحد من الحوادث على الطرق، ولتفادي تطبيق الغرامات والمخالفات المرورية.