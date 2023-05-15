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المرور: تقيدوا بالسرعات المحددة

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
المرور: تقيدوا بالسرعات المحددة
المواطن - فريق التحرير

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أعادت الإدارة العامة للمرور التذكير بضرورة تجنب مخاطر السرعة بالتقيد بالسرعات المحددة على الطريق.

وقالت إدارة المرور في إنفوجراف صادر عنها إن هناك مخاطر عدة ناتجة عن تجاوز السرعة المحددة على الطريق ومنها زيادة شدة الاصطدام في الحوادث، فقدان السيطرة على المركبة، عدم القدرة على التحكم بالمركبة عند وقوع أي طارئ، بالإضافة إلى صعوبة تجنب أخطاء السائقين الآخرين.

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وفي وقت سابق، وجهت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بالالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، ما يقيهم من المخاطر المحتملة.

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حماية جزائية

من جانبها، أكدت النيابة العامة في وقت سابق، أن السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشددة تُرتب على سائق المركبة مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات المتعلقة بتجاوز السرعة بما يعرِّض السلامة العامة للخطر، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف.

وأوضحت النيابة، أن هناك مسؤولية جزائية ناشئة عن حوادث السير المعرضة للسلامة العامة للخطر، حيث تعد قضايا السير أثناء قيادة المركبة بما يعرض السلامة العامة للخطر وفق الآتي:

* تجاوز السرعة بأكثر من 30 كم/ ساعة، على الطريق 140 كم/ ساعة.

* تجاوز السرعة بأكثر من 50 كم/ ساعة، إذا كانت السرعة المحددة على الطريق من 120 كم/ ساعة فأقل، ونتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على واحد وعشرين يومًا موجبة للمساءلة الجزائية.

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